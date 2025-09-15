Highlights der Partie

Hier im Video: Hartberg schlägt gebeutelte Rieder

Fußball
15.09.2025 14:24
0 Kommentare

Der TSV Hartberg hat in Ried den dritten Saisonsieg angeschrieben. Die Oststeirer gewannen beim Aufsteiger am Sonntag mit 2:0 (1:0) und schoben sich damit auf den sechsten Tabellenplatz vor. Hier sehen Sie die Highlights der Partie im Video – in Kooperation mit Sky Sport Austria.

Weitere Videos
Highlights im Video
Altach bestätigt starken Saisonstart gegen LASK
Fußball
Wer erzielte das schönste Tor der sechsten Runde?
Alle Treffer im Video
Fünf Kracher! Wählen Sie hier das Tor der 6. Runde
Bundesliga
Blau-Weiß Linz besiegte den Grazer AK.
Hier zu sehen
Blau-Weiß Linz gegen GAK – die Highlights im Video
Fußball
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf