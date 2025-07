Grundausbildung für Polizisten weiter in Tirol

Dem widerspricht nun die Tiroler Polizei in einer Aussendung. Darin heißt es: „Die Polizeigrundausbildung in Österreich wird nicht zentralisiert.“ Wie die Lage in Tirol aussieht, wird in diesem Schreiben auch mitgeteilt: „Auch zukünftige Polizeigrundausbildungskurse für Tiroler Polizisten werden in Tirol im Bildungszentrum der Sicherheitsexekutive in Absam durchgeführt werden.“