Zwischen Wildwasser, alten Eseln und neuer Kunst

Obwohl es nichts mit der Mittelmeerinsel Malta zu tun hat, ist Wasser im Maltatal reichlich vorhanden – so viel, dass das Tal in der Region Katschberg in Kärnten als „Tal der stürzenden Wasser“ bekannt ist. Im Frühjahr rauschen hier über 200 Wasserfälle wild und kraftvoll über die Granitstufen, allen voran der Fallbach mit seiner beeindruckenden 220 Meter hohen Kaskade. Ein Spazierweg führt direkt vorbei an einem schönen Wassererlebnispark ganz nah an den imposanten Wasserfall heran.