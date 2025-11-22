Ein Mädchen! Boris Becker ist wieder Papa geworden

Der deutschen Zeitung verriet Becker am Samstag auch, dass sein Töchterchen am Freitagvormittag in Mailand zur Welt gekommen sei. Und klärte über die süße Bedeutung hinter dem Namen seines Nachwuchses auf: „Zoë entstammt der griechischen Mythologie und steht für Leben. Vittoria ist die weibliche Form von Victor, dem Vornamen von Lilians Vater.“ Lilian und der kleinen Zoë gehe es demnach gut.