Baby zum Geburtstag

Ein Mädchen! Boris Becker ist wieder Papa geworden

Society International
22.11.2025 13:43
Lilian de Carvalho Monteiro und Boris Becker sind Eltern geworden.
Lilian de Carvalho Monteiro und Boris Becker sind Eltern geworden.(Bild: APA/AFP/JAVIER SORIANO)

Boris Becker ist wieder Papa geworden! Wie der dreifache Wimbledon-Sieger auf Instagram bestätigte, hat seine Tochter am Freitag das Licht der Welt erblickt – einen Tag vor Beckers eigenem Geburtstag am heutigen Samstag!

0 Kommentare

Die frohe Botschaft machte Becker mit einem Schwarz-Weiß-Foto öffentlich. Zu sehen ist auf dem Bild die Hand des Ex-Tennis-Stars sowie die seiner Ehefrau Lilian de Carvalho Monteiro und die kleine Babyhand seiner neugeborenen Tochter.

Becker enthüllt Babynamen
Im Kommentar zum Posting verriet Becker nicht nur das Geburtsdatum seines kleinen Schatzes – es ist der 21.11. –, sondern auch den Namen: Zoë Vittoria Becker. Für Becker, der am 22.11. 58 Jahre alt wurde, ist die Geburt seines Töchterchens sicher das wohl schönste Geburtstagsgeschenk!

Sehen Sie hier das süße Baby-Posting von Boris Becker:

Und vielleicht auch eine kleine Geburtstags-Überraschung. Denn wie Becker kürzlich der „Bild“-Zeitung verriet, hätten er und seine Ehefrau das Geschlecht des gemeinsamen Nachwuchses vor der Geburt nicht wissen wollen. Als Vater von drei Söhnen und einer Tochter sei er in jedem Fall „bestens vorbereitet“, schmunzelte der Ex-Tennisstar damals.

Der deutschen Zeitung verriet Becker am Samstag auch, dass sein Töchterchen am Freitagvormittag in Mailand zur Welt gekommen sei. Und klärte über die süße Bedeutung hinter dem Namen seines Nachwuchses auf: „Zoë entstammt der griechischen Mythologie und steht für Leben. Vittoria ist die weibliche Form von Victor, dem Vornamen von Lilians Vater.“ Lilian und der kleinen Zoë gehe es demnach gut.

Baby-Glück nach Traumhochzeit
Boris Becker und Lilian de Carvalho Monteiro feierten im vergangenen Jahr in Portofino an Italiens Mittelmeer-Küste Hochzeit. Für Becker ist es bereits die dritte Ehe, das Paar lebt gemeinsam in Mailand. Lilians Schwangerschaft verkündete das ehemalige Tennis-Ass im Juni – ebenfalls auf Instagram.

Porträt von Daniela Altenweisl
Daniela Altenweisl
