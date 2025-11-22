Wie sehr schadet Schnellladen dem Smartphone-Akku?

Smartphones laden heute schneller denn je. So praktisch das im Alltag allerdings auch sein mag: Viele Nutzer sorgen sich, dass die hohe Belastung dem Akku schadet. Krone+ verrät Ihnen, was am Mythos dran ist, worauf es zu achten gilt und wann Sie Schnellladen vermeiden sollten.
Von 0 auf 100 Prozent in unter fünf Minuten: Mit seiner „320W SuperSonic Charge“ getauften Technologie stellte der chinesische Hersteller Realme im August des Vorjahres einen neuen Rekord im Smartphone-Schnellladen auf. Ein 4420 Milliamperestunden fassender Akku wurde mittels einer Ladung von 320 Watt in knapp vier Minuten und 21 Sekunden vollständig geladen.
Zum Vergleich: Aktuelle Smartphones laden mit durchschnittlich 20 bis 45 Watt, vereinzelt auch mit 65 Watt, und brauchen dementsprechend um ein Vielfaches länger. Das ist auch vernünftig, schließlich schadet zu schnelles Laden bekanntermaßen dem Akku. Oder etwa doch nicht?
