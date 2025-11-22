Herren-Slalom in Gurgl ab 10.30 Uhr LIVE

Gstrein und der Drang

Das gilt auch für Gstrein, der nach seinen ersten beiden Podestplätzen in der Vorsaison nachlegen will. Mit dem Hang in Levi tut sich der 28-Jährige traditionell schwer. „Dafür war es eigentlich gut. Ich habe besser angefangen als letztes Jahr, aber der Drang ist in eine andere Richtung als da, wo ich jetzt bin.“ Nach zwei Trainingstagen will er „ready“ sein für das Heimspiel im Hinteren Ötztal. „Gurgl ist sicher einer meiner Lieblingshänge“, betonte Gstrein. Im Vorjahr war er dort als Neunter bester Österreicher.