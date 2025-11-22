Mann schlägt Ex-Frau mehrmals, beißt sie in Wange

Mehrfach geschlagen und getreten

Offenbar hatte sich das Paar getrennt, war aber doch wieder zusammengekommen, erklärte Polizeisprecherin Julia Schick. Am Freitagabend hatten die 51- und der 53-Jährige gemeinsam ein Lokal besucht. Schon bei der Heimfahrt im Taxi sei es zum Streit gekommen. In der Wohnung ging der Mann dann offensichtlich auf seine Partnerin los. Er habe sie mehrfach ins Gesicht geschlagen, getreten und die am Boden Liegende in eine Wange gebissen.