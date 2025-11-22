Mann schlägt Ex-Frau mehrmals, beißt sie in Wange

In der Nacht auf Samstag eskalierte ein heftiger Streit zwischen einem Ex-Ehepaar in Wien-Liesing. Blutverschmiert öffnete die 51-jährige Frau die Wohnungstür, während ihr betrunkener Ex-Mann am Boden im Wohnzimmer saß. Auch beim Eintreffen der Polizei beruhigte er sich nicht, sondern wütete ungebremst weiter.
Als eine Hausbewohnerin in Wien-Liesing um 0.30 Uhr streitähnliche Geräusche aus der Nachbarswohnung wahrnahm, zögerte sie nicht lange und alarmierte sofort die Polizei. Als die Beamten vor der besagten Wohnung eintrafen, konnten sie schon von draußen das Geschrei des Streits hören. Anschließend öffnete ihnen eine Frau die Wohnungstüre. Als sie die Wohntüre öffnete, sprang ihnen sofort das blutende Gesicht der 51-jährigen Frau ins Auge – auch ihre Hände waren blutverschmiert.
Ex-Mann saß betrunken am Boden
Im Wohnzimmer angekommen, geriet der 53-jährige Ex-Partner völlig außer Kontrolle. Stark betrunken schrie er, ballte die Fäuste und ließ sich auch nach mehrfachen Aufforderungen der Polizei nicht beruhigen. Schließlich nahmen die Beamten ihn fest.
Mehrfach geschlagen und getreten
Offenbar hatte sich das Paar getrennt, war aber doch wieder zusammengekommen, erklärte Polizeisprecherin Julia Schick. Am Freitagabend hatten die 51- und der 53-Jährige gemeinsam ein Lokal besucht. Schon bei der Heimfahrt im Taxi sei es zum Streit gekommen. In der Wohnung ging der Mann dann offensichtlich auf seine Partnerin los. Er habe sie mehrfach ins Gesicht geschlagen, getreten und die am Boden Liegende in eine Wange gebissen.
Gegen den Mann wurde ein Annäherungsverbot und ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Er sitzt nun in polizeilichem Gewahrsam – ein Alkoholtest ergab 1,8 Promille.
