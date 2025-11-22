Schwarz frustriert: „Alter, war das schlecht!“

Marco Schwarz hat am Samstag in Gurgl einen Tag zum Vergessen erlebt. Der ÖSV-Routinier konnte sich im Slalom mit den Verhältnissen in beiden Durchgängen nicht anfreunden. Schon im Ziel geht er mit sich selbst hart ins Gericht: „Alter, war das schlecht“, schreit er seinen Frust heraus.