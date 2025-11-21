Palma verbietet Urlauberautos in Innenstadt

Stadt beharrt auf Regelung

Das Rathaus der Stadt bestätigte die umstrittene Regelung. Fahrzeuge von Urlaubern „dürfen nicht in die Umweltzone einfahren“, erklärt eine Sprecherin der Stadt – auch nicht, wenn sie eine Umweltplakette haben. „Jedes Land hat eine eigene Methode, um die Umweltplaketten zu prüfen. Wir können daher nicht automatisch die Emissionswerte der Fahrzeuge mit ausländischem Nummernschild checken“, begründete sie das Vorgehen der Stadt.