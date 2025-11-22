„Goldene Tage für unseren Sport“

Behutsamer Aufbau nötig

Die Manager sollten ihren Spielern hierzulande einen behutsamen Aufbau zum Profi ermöglichen, sie nicht gleich auf die „großen Bühnen“ schicken, wo sie womöglich zu wenig Praxis bekommen. Man darf diese Talente aber nicht für zwei bis drei Jahre in die zweite Liga schicken und danach herausfinden, dass sie auf europäischem Level hinterherhinken. Die Trainer müssen sie fördern, aber auch gnadenlos fordern, die Sportchefs für den nötigen Raum sorgen, um der Generation ihre Spielzeiten zu ermöglichen, ohne, dass der Coach sofort fliegt, wenn’s nicht auf Anhieb erfolgreich läuft.