Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Treffen in der Schweiz

Ukraine und USA wollen über Trumps Plan verhandeln

Außenpolitik
22.11.2025 13:15
US-Präsident Donald Trump mit Präsident Wolodymyr Selenskyj
US-Präsident Donald Trump mit Präsident Wolodymyr Selenskyj(Bild: AP/Alex Brandon)

Trump hatte Kiew aufgefordert, binnen einer gesetzten Frist seinem US-Vorschlag zur Beendigung des Kriegs zuzustimmen. Nun teilte die ukrainische Regierung mit, dass in den kommenden Tagen Gespräche über den Plan in der Schweiz stattfinden sollen.

0 Kommentare

Unter US-Präsident und Friedensstifter Donald Trump wurde kürzlich ein 28-Punkte-Plan zur Beilegung des seit Jahren andauernden Ukraine-Krieges erarbeitet. Trump gab der Ukraine bis Donnerstag kommender Woche Zeit, um diesen zuzustimmen. 

Nun wurde bekannt, dass Vertreter beider Länder in der Schweiz aufeinandertreffen sollen, um dort über den Plan zu beraten.

Der Chef des ukrainischen Sicherheitsrats, Rustem Umerow, dazu auf Facebook (siehe Beitrag oben): „In den kommenden Tagen werden wir in der Schweiz Konsultationen zwischen hochrangigen Vertretern der Ukraine und der Vereinigten Staaten über die möglichen Parameter eines künftigen Friedensabkommens aufnehmen.“

Lesen Sie auch:
US-Präsident Donald Trump
Nur wenige Tage Zeit
Trump setzt Kiew Ultimatum für Friedensplan
21.11.2025
Krone Plus Logo
7 Tage Weltgeschehen
Der letzte Akt: Die Ukraine soll kapitulieren!
21.11.2025

Dies sei „eine weitere Etappe des Dialogs, der in den letzten Tagen stattgefunden hat und in erster Linie darauf abzielt, unsere Vision für die nächsten Schritte aufeinander abzustimmen“.

Nachträglich Text geändert
Man schätze das Engagement der Amerikaner sehr: „Wir schätzen die Teilnahme der amerikanischen Seite und ihre Bereitschaft zu substanziellen Gesprächen.“ In einer früheren Version des Beitrags war auch von einer Beteiligung europäischer Partner die Rede. Umerow änderte den Text ohne Angabe von Gründen.

Für EU enthält US-Plan inakzeptable Vorschläge

Nach Angaben von Diplomaten wird es bei den Gesprächen unter anderem darum gehen, wie aus europäischer Sicht inakzeptable Zugeständnisse an Russland aus dem 28-Punkte-Plan der Amerikaner herausverhandelt werden könnten.

  • So sieht der US-Vorschlag etwa vor, dass die Ukraine auch bisher noch verteidigte Gebiete an Russland abtritt und die NATO einen Verzicht auf jegliche Erweiterung erklärt. Russland müsste dagegen nur vergleichsweise geringe Zugeständnisse machen und unter anderem auf in der EU eingefrorenes Staatsvermögen verzichten. Dieses würde für den Wiederaufbau der Ukraine genutzt werden.

Die europäischen Partner befürchten jedoch, dass ein Abkommen, das den Aggressor belohnt, keinen dauerhaften Frieden auf dem Kontinent bringen wird.

US-Vizepräsident JD Vance verteidigte unterdessen den Friedensplan und warf Kritikern fehlenden Realitätssinn vor. Wer die Friedenslösung kritisiere, an der gearbeitet werde, habe sie entweder missverstanden oder verleugne die wahre Lage, ließ er wissen.

Friedensbemühungen auch bei G20-Gipfel
Am Samstagnachmittag sind unterdessen am Rande des G20-Gipfels in Johannesburg ebenfalls Krisengespräche über den US-Vorstoß für ein Ende des Ukraine-Kriegs geplant. EU-Ratspräsident António Costa habe zu den Beratungen neben den anwesenden europäischen Staats- und Regierungschefs (etwa aus Deutschland, Italien und Frankreich) auch die Vertreter Kanadas, Australiens und Japans eingeladen, so eine EU-Beamtin.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Donald Trump
USAKiewSchweizUkraine
Regierung
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Feuer bei Klimagipfel
Schilling: „Für einen kurzen Moment war Panik da“
In Österreich werden wieder neue Sonderschulen für Kinder und Jugendliche gebaut.
Minister Wiederkehr:
Bau von neuen Sonderschulen „problematisch“
Dominic Thiem
Botschaft an Jugend
Thiem: „Einmal mehr aufstehen als hinfallen“
Ausbruch des Semeru
Hier rast tödlicher pyroklastischer Strom zu Tal
Adrian (5) und seine Geschwister stoppten den Autodieb.
Prügelten auf ihn ein
USA: Kinder stoppten flüchtenden Autodieb
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Nach Millionen-Pleite ist ein Neustart geplant
173.074 mal gelesen
Das Triforêt-Resort in Hinterstoder erlebt turbulente Tage mit vielen Wendungen.
Ski Alpin
Mit Nummer 82 zum Sieg: Staunen über 16-Jährige
109.749 mal gelesen
Giada d‘Antonio
Kärnten
Fehlende Baugenehmigung: Posse um Kinder-Waldhütte
105.461 mal gelesen
Krone Plus Logo
Die kleine „Wald-Immobilie“ wurde zum „Spielplatz“ einer (teuren) Behördenkomödie.
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Außenpolitik
So russlandfreundlich ist der Ukraine-Friedensplan
683 mal kommentiert
Präsident Selenskyj empfing am Donnerstagabend den Staatssekretär des ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Mehr Außenpolitik
„Vorsichtsmaßnahme“
Bolsonaro tauscht Hausarrest gegen Gefängniszelle
Treffen in der Schweiz
Ukraine und USA wollen über Trumps Plan verhandeln
Peter Gnam ist tot
Baba, Peter – ab jetzt sind wir per Du …
US-Präsident fehlt
G20-Gipfel gestartet: Trumps Ukraine-Plan im Fokus
Ukraine-Konflikt
NATO-Generalsekretär sagte Besuch in Österreich ab
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf