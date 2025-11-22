Mega-Fusion am britischen Zeitungsmarkt

Giganten-Fusion am britischen Zeitungsmarkt: Der Eigentümer der britischen Zeitung „Daily Mail“, DMGT, übernimmt den Konkurrenten „The Telegraph“.
Der Deal kostete DMGT 500 Millionen Pfund (567,99 Mio. Euro). Das teilte das Unternehmen am Samstag mit. Die Vereinbarung sei mit RedBird IMI getroffen worden, sagte ein Sprecher.
Print-Gigant trifft Online-Riesen
Durch den Zusammenschluss entsteht eine der mächtigsten konservativen Mediengruppen in Großbritannien. Die „Daily Mail“ und ihre Sonntagsausgabe „The Mail on Sunday“ sind mit knapp einer Million verkauften Exemplaren die meistverkauften Zeitungen des Landes.
Der „Telegraph“ musste in den letzten Jahren bei der Druckauflage etwas Federn lassen, aktuell liegt man bei rund 300.000 Exemplaren. Allerdings zählt der „Telegraph“ nach wie vor über eine Million Abonnenten, wobei der Großteil mittlerweile über digitale Plattformen erreicht wird.
Die US-Beteiligungsgesellschaft RedBird Capital Partners hatte vor einer Woche ihr eigenes Übernahmeangebot für den „Telegraph“ zurückgezogen, dem Vernehmen nach wegen internen Widerstands aus der Redaktion.
