Ex-Freundin verdächtig

Attacke mit spitzem Gegenstand: Mann verletzt

Wien
22.11.2025 12:50
Der 24-Jährige wurde von den Beamten schwer verletzt in einem Wiener Innenhof entdeckt ...
Der 24-Jährige wurde von den Beamten schwer verletzt in einem Wiener Innenhof entdeckt (Symbolbild).(Bild: Christian Jauschowetz)

Nach einer heftigen Auseinandersetzung zwischen einem Ex-Paar in Wien-Landstraße am Freitagabend wurde ein 24-jähriger Mann schwer verletzt ins Spital gebracht. Seine 36-jährige Ex-Freundin soll ihn mit einem spitzen Gegenstand attackiert haben. Die Frau erlitt hingegen leichte Verletzungen – sie wurde festgenommen.

Schwer verletzt saß der 24-jährige Slowene um 21 Uhr im Innenhof einer Wohnanlage, als die Wiener Beamten eintrafen. Die Berufsrettung Wien versorgte ihn notfallmedizinisch und brachte ihn ins Krankenhaus. Nach ersten Ermittlungen soll die 36-jährige Österreicherin ihren Ex-Freund mit einem spitzen Gegenstand verletzt haben. Der Attacke soll laut Polizeibericht ein heftiger Streit zwischen dem Ex-Paar vorausgegangen sein.

Frau verstrickt sich in Widersprüche
Die Frau konnte von den Beamten rasch ausfindig gemacht und in ihrer Wohnung angetroffen werden. Sie zeigte sich sehr unkooperativ und machte auch widersprüchliche Angaben zum Hergang der mutmaßlichen Tat. Zudem wies sie leichte Verletzungen an den Händen auf, die ihr laut eigenen Angaben offenbar ihr Ex-Partner mit einem spitzen Gegenstand zugefügt hatte.

Vorläufiges Waffenverbot
Die 36-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Gegen sie wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Der 24-Jährige wurde angezeigt. Die Ermittlungen zum genauen Hintergrund und Ablauf des Vorfalls laufen.

