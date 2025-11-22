Attacke mit spitzem Gegenstand: Mann verletzt

Frau verstrickt sich in Widersprüche

Die Frau konnte von den Beamten rasch ausfindig gemacht und in ihrer Wohnung angetroffen werden. Sie zeigte sich sehr unkooperativ und machte auch widersprüchliche Angaben zum Hergang der mutmaßlichen Tat. Zudem wies sie leichte Verletzungen an den Händen auf, die ihr laut eigenen Angaben offenbar ihr Ex-Partner mit einem spitzen Gegenstand zugefügt hatte.