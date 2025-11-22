„Funktioniert so nicht!“ Großer Frust bei Braathen

Lucas Pinheiro Braathen hat sich nach dem ersten Slalom-Durchgang in Gurgl frustriert gezeigt. Eine Woche nach seinem Sieg in Levi, lief in Gurgl der erste Durchgang nicht nach Plan. „Ich hatte keine Ahnung, wie man auf dem Schnee Skifahren kann“, so der frustrierte Ski-Star.
Bereits kurz nach dem Start in den ersten Lauf hatte Braathen mit Schwierigkeiten zu kämpfen. „Ich war Läufer eins und hatte so viele Probleme. Es ist wirklich schwierig. Ich muss das jetzt vor dem zweiten Lauf analysieren. Das funktioniert so nicht“, zeigte sich der Levi-Sieger gegenüber der „ARD“ frustriert.
Das Problem mit dem Schnee
Besonders die Schneeverhältnisse sorgten beim Brasilianer für Verärgerung. „Es war wirklich schrecklich, es war absolut unglaublich. Ich hatte keine Ahnung, wie man auf dem Schnee Skifahren kann. Wir haben besichtigt und jetzt war es ein ganz anderes Gefühl“, schüttelte Braathen den Kopf.
Verloren ist für den Paradiesvogel aber noch nichts. Denn trotz einiger Fehler liegt er vor dem zweiten Durchgang auf dem elften Rang, mit einem Rückstand von 73 Hundertstel auf den Halbzeit-Führenden Atle Lie McGrath aus Norwegen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.