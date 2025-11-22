Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Handball auf krone.tv

Österreich testet gegen Portugal ab 14 Uhr LIVE

Handball
22.11.2025 04:00
(Bild: GEPA)

Ende November geht es für das österreichische Frauen-Handball-Nationalteam bei der Weltmeisterschaft zur Sache. Im Stream auf sportkrone.at sowie live auf krone.tv können Sie das vorletzte Vorbereitungsspiel gegen Portugal mitverfolgen. Kommentiert wird die Partie von Martin Grasl, die Übertragung startet um 13:55 Uhr. 

0 Kommentare
Porträt von Martin Grasl
Martin Grasl
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Nach Millionen-Pleite ist ein Neustart geplant
169.014 mal gelesen
Das Triforêt-Resort in Hinterstoder erlebt turbulente Tage mit vielen Wendungen.
Ski Alpin
Mit Nummer 82 zum Sieg: Staunen über 16-Jährige
103.651 mal gelesen
Giada d‘Antonio
Ausland
Elon Musk in Panik: „Italien verschwindet“
103.254 mal gelesen
Musk verfügt über ein Vermögen von etwa 500 Milliarden US-Dollar und ist damit der reichste ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Außenpolitik
So russlandfreundlich ist der Ukraine-Friedensplan
671 mal kommentiert
Präsident Selenskyj empfing am Donnerstagabend den Staatssekretär des ...
Außenpolitik
Warum Kiew US-Friedensplan nicht annehmen kann
664 mal kommentiert
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj dürfte von den Zugeständnissen, die er für den ...
Mehr Handball
HLA-Duell auf krone.tv
Hollabrunn gegen BT Füchse ab 19:25 Uhr LIVE
Handball auf krone.tv
Österreich testet gegen Portugal ab 14 Uhr LIVE
Testspiel für die WM
ÖHB-Frauen verpassen Sieg gegen Tschechien
Neues Handball-Format
HLA präsentiert Liga-Cup! Alles neu im Dezember
Fivers in Europa
„In Strudel gekommen – aber noch alles drinnen“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf