Diese Skigebiete bekommen die meisten Beschwerden

Immer weniger Österreicher schnallen sich die Bretter unter die Beine. Dennoch gehört der Wintersport weiterhin zum ganz großen Wirtschaftstreiber. Vor allem der Tourist aus dem Ausland spült Millionen Euros in die Kassen der Skiorte. Doch nicht alle sind zufrieden. Beschwerden von Gästen gehören zum Alltag. Krone+ sieht sich an, welche Skigebiete am häufigsten in der Kritik stehen.