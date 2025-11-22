Diese Skigebiete bekommen die meisten Beschwerden

Immer weniger Österreicher schnallen sich die Bretter unter die Beine. Dennoch gehört der Wintersport weiterhin zum ganz großen Wirtschaftstreiber. Vor allem der Tourist aus dem Ausland spült Millionen Euros in die Kassen der Skiorte. Doch nicht alle sind zufrieden. Beschwerden von Gästen gehören zum Alltag. Krone+ sieht sich an, welche Skigebiete am häufigsten in der Kritik stehen.
Der Winter kommt in riesigen Schritten näher und damit für viele Österreicher auch der lang ersehnte Skiurlaub. Lange Wartezeiten an den Liften, eisige Pisten oder überteuerte Unterkünfte will man dabei unbedingt vermeiden. Doch genau diese Probleme treten immer wieder auf. Wenngleich in den meisten Skigebieten auf hohem Niveau gejammert wird, teure Investitionen in neue Liftanlagen seit vielen Jahren selbstverständlich sind.
