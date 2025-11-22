Auch nach Tod im Einsatz: Papst-Leica versteigert

Auch Kamera für Queen Elizabeth versteigert

Der päpstliche Apparat war dabei nicht der einzige prominente, der bei der Auktion in Wien am Samstag unter den Hammer kam. Das für den Verlustfall produzierte Ersatzexemplar einer Leica M3, die der deutsche Bundespräsident Theodor Heuss 1958 Queen Elizabeth II. von England geschenkt hatte, wechselte ebenfalls den Besitzer. Die Kamera mit dem Kürzel „E II R“ auf der Abdeckklappe und dem Schriftzug „Ihrer Majestät Königin Elisabeth II. – 20. Oktober 1958 – Theodor Heuss“ am Boden kam auf 156.000 Euro inklusive Zuschlag und lag dabei leicht über dem Schätzpreis von bis zu 120.000 Euro.