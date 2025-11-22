Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Reality-TV-Karriere?

Ochsenknecht gibt Tochter guten Tipp für später

Society International
22.11.2025 13:13
Jimi Blue Ochsenknecht findet, dass seine Tochter nicht zu früh ins Showgeschäft einsteigen ...
Jimi Blue Ochsenknecht findet, dass seine Tochter nicht zu früh ins Showgeschäft einsteigen soll.(Bild: Sven Hoppe / dpa / picturedesk.com)

Jimi Blue Ochsenknecht würde seiner Tochter Snow raten, mit der Karriere lieber etwas zu warten, falls es sie später ebenfalls ins Fernsehen verschlagen sollte.

0 Kommentare

Das Alter, in dem er einst angefangen habe, mit zehn, fände er zu früh, antwortete der Schauspieler im Interview von „Web.de News“. „Erst mal etwas anderes als Reality“, sagte der 33-Jährige vor dem Hintergrund seiner eigenen Teilnahme an verschiedenen Reality-TV-Formaten. 

„Auf jeden Fall machen“
Seine Ex-Partnerin Yeliz Koç, die Mutter des heute vier Jahre alten Kindes, sagte in demselben Interview auf die Frage, wann sie Snow die Teilnahme an Reality-TV-Formaten erlauben würde: „Mit 18?“ Sie würde ihrer Tochter raten: „Auf jeden Fall machen.“ Koç ergänzte: „Das, was sie halt möchte.“

Auf Instagram rührte Jimi Blue Ochsenknecht bereits die Werbetrommel für seine neue Reality-TV-Show:

Mit „Yeliz & Jimi – We Are Family?!“ startet demnächst eine neue Reality-TV-Doku um Yeliz Koç und Jimi Blue Ochsenknecht. Losgehen soll es am 2. Dezember mit einer Doppelfolge auf Sky und Wow.

Einblicke in Leben der Reality-Stars
Die beiden Realitystars geben in der Serie „so private Einblicke in ihr Leben wie noch nie“, wie es in der Ankündigung hieß.

Lesen Sie auch:
Sahnt 100.000 Euro ab
Jimi Blue Ochsenknecht gewinnt „Promi Big Brother“
21.10.2025
„Allerletzte Chance“
Jimi Blue Ochsenknecht mit Ex-Freundin in TV-Doku
25.09.2025

Snow soll in der Doku allerdings nur zurückhaltend gezeigt werden, wie Ochsenknecht erklärte. Das Kind werde „geblurrt“, also verschwommen gezeigt, sagte er zu „Web.de News“. „Man sieht sie hier und da mal natürlich, aber das Gesicht ist unkenntlich gemacht. Wir haben alle Kinder, die vorkommen, unkenntlich gemacht.“

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wie Ihre Sterne im neuen Jahr stehen, lesen Sie hier ...
Liebe, Job, Gesundheit
Das große Jahreshoroskop: So wird Ihr Jahr 2025!
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Nach Millionen-Pleite ist ein Neustart geplant
173.074 mal gelesen
Das Triforêt-Resort in Hinterstoder erlebt turbulente Tage mit vielen Wendungen.
Ski Alpin
Mit Nummer 82 zum Sieg: Staunen über 16-Jährige
109.749 mal gelesen
Giada d‘Antonio
Kärnten
Fehlende Baugenehmigung: Posse um Kinder-Waldhütte
105.461 mal gelesen
Krone Plus Logo
Die kleine „Wald-Immobilie“ wurde zum „Spielplatz“ einer (teuren) Behördenkomödie.
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Außenpolitik
So russlandfreundlich ist der Ukraine-Friedensplan
683 mal kommentiert
Präsident Selenskyj empfing am Donnerstagabend den Staatssekretär des ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Mehr Society International
Baby zum Geburtstag
Ein Mädchen! Boris Becker ist wieder Papa geworden
Reality-TV-Karriere?
Ochsenknecht gibt Tochter guten Tipp für später
„Egal, ob er ...“
Rumer gibt herzzerreißendes Update zu Bruce Willis
„Einfach falsch“
Chris Norman verärgert über Smokie ohne Smokies
„Habe es geliebt“
Barbra Streisand trauert Gustav-Klimt-Gemälde nach
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf