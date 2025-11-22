Traditionslokal bietet bald gehobene Asia-Küche

Der historische Maximilianhof in Altmünster bekommt neue Pächter. Nach dem Konkurs des bisherigen Betreibers übernehmen Kelly Nguyen und Leo Duc Hong, ein bereits mehrfach vom Falstaff Magazin prämiertes Gastronomen-Paar, die traditionsreiche Weinstube am Traunsee.
Die Zukunft des historischen Maximilianhofs in Altmünster ist nach dem Konkurs von Pächter Paul Wieder geklärt. Zu Beginn des kommenden Jahres ziehen mit Kelly Nguyen und Leo Duc Hong neue Restaurantbetreiber in die traditionsreiche Weinstube des Ehepaars Spiessberger ein. In der Gastro-Szene ist das Pärchen bestens bekannt. Es betreibt zwei renommierte Lokale mit Sushi- und Viet-Gastronomie, die vom Falstaff Magazin bereits mehrfach prämiert wurden. Nun bringen Nguyen und Hong gehobene asiatische Küche an den Traunsee.
Neuer Name steht fest
Die mehr als 100 Jahre alte Traditionsstätte wird künftig unter dem Namen Maximilianstube by Amidaa Sushi geführt. „Das innovative Konzept wird erstmals in dieser Form in Altmünster und Umgebung angeboten. Bei Gastro-Fans und Feinschmeckern dürfte es auf großes Interesse stoßen“, hoffen die Verpächter.
Ende Jänner ist die Wiedereröffnung geplant. Davor wird das historische Haus renoviert. „Wir verbinden die Gemütlichkeit und Tradition des historischen Maximilianhofes mit der kulinarischen Exzellenz der asiatischen Küche. Diese einzigartige Kombination aus über langer Wirtshaustradition und innovativer Gastronomie ist völlig neu für unsere Region“, so die Verpächter.
