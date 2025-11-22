Traditionslokal bietet bald gehobene Asia-Küche

Die Zukunft des historischen Maximilianhofs in Altmünster ist nach dem Konkurs von Pächter Paul Wieder geklärt. Zu Beginn des kommenden Jahres ziehen mit Kelly Nguyen und Leo Duc Hong neue Restaurantbetreiber in die traditionsreiche Weinstube des Ehepaars Spiessberger ein. In der Gastro-Szene ist das Pärchen bestens bekannt. Es betreibt zwei renommierte Lokale mit Sushi- und Viet-Gastronomie, die vom Falstaff Magazin bereits mehrfach prämiert wurden. Nun bringen Nguyen und Hong gehobene asiatische Küche an den Traunsee.