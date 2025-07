Italienisches Unternehmen übernimmt Linzer Betrieb

Hauser wird im Aufsichtsrat von Epta repräsentiert sein

Als Teil der Vereinbarung wird Hauser im Aufsichtsrat von Epta repräsentiert sein, wodurch Kontinuität gewährleistet werden soll. Der Geschäftsabschluss unterliegt der Genehmigung der europäischen Kartellbehörden, die bis Ende 2025 erwartet wird. Für Epta ist dieser Deal ein bedeutender Meilenstein auf dem Weg zur Festigung seiner Position als globaler Player in der Branche. Für Hauser schafft dieser Prozess die optimalen Rahmenbedingungen für ein langfristig erfolgreiches Wachstum in einem sich dynamisch entwickelnden Markt, heißt es in einer Unternehmensmitteilung.

„Mit Epta als starken Partner führen wir unsere Tradition als Familienunternehmen fort und stärken gleichzeitig unsere internationale Präsenz. Dieser Schritt sichert die nachhaltige Entwicklung des Unternehmens, schafft Stabilität in einem wirtschaftlich volatilen Umfeld und eröffnet neue Möglichkeiten für Hauser“, kommentierte Thomas Loibl, CEO von Hauser.