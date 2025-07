So holt Österreich Kranke zurück ins Arbeitsleben

Psychische Erkrankungen häufigster Grund – aber kein Hindernis

Am häufigsten ging der Wiedereingliederungsteilzeit eine psychische Erkrankung voraus – doppelt so oft wie Muskel-Skelett-Probleme, die auf Platz zwei folgten. Doch egal, ob Depression, Krebs oder Bandscheibenvorfall: Die Erfolgsquote bleibt hoch! Selbst nach psychischen Erkrankungen waren noch 85 Prozent ein Jahr später im Job. Die beste Quote (90 Prozent) gab es nach Unfällen oder Vergiftungen.

Vollzeit zurück? Kein Problem!

Die meisten reduzierten ihre Stunden nur vorübergehend. Mehr noch: Ein Viertel der ehemaligen Teilzeitkräfte stieg sogar auf Vollzeit um! „Das zeigt, wie gut die schrittweise Rückkehr funktioniert“, so die Experten.

Sozialministerin Korinna Schumann will das Modell der Altersteilzeit nun auch bei Klein- und Mittelbetrieben bekannter machen: „Seit 2017 haben mehr als 28.000 Menschen die Möglichkeit zur Wiedereingliederungsteilzeit genutzt. Die Zahl der Anträge steigt kontinuierlich, das ist ein deutliches Zeichen für einen steigenden Bedarf.“