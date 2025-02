Vollzeitstellen auf Tiefststand – Teilzeit boomt!

IT-Branche vorneweg: Teilzeit im Trend

Der Teilzeit-Trend macht vor keiner Branche halt. Besonders in der IT ist der Wunsch nach reduzierter Arbeitszeit ausgeprägt. Laut einer Umfrage von karriere.at unter 400 Personalverantwortlichen möchten 62 Prozent der IT-Mitarbeiter vermehrt in Teilzeit arbeiten – branchenübergreifend sind es 53 Prozent. Die IT, traditionell eine „Männerdomäne“, schafft es sogar in die Top 5 der Berufsfelder mit den meisten Teilzeitstellen. Seit 2014 ist der Anteil an Teilzeitstellen in der IT von zwei auf zwölf Prozent gestiegen.