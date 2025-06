Arbeitslosigkeit vor allem bei Frauen gestiegen

Nach Branchen betrachtet waren vom Anstieg der Arbeitslosigkeit im Mai vor allem die Warenerzeugung/Industrie (13,8 Prozent), das Gesundheits- und Sozialwesen (zwölf Prozent) sowie der Handel (9,3 Prozent) betroffen. Sehr niedrig waren die Zahlen hingegen in der Bauwirtschaft (Plus von 0,1 Prozent) und bei der Arbeitskräfteüberlassung (0,3 Prozent).



So viele Menschen waren Ende Mai arbeitslos: