Beim Überholen Moped mit Teenagern übersehen

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Sonntagabend in Ulrichsberg. Ein 25-jähriger Rohrbacher setzte in einer langgezogenen Rechtskurve an, den vor ihm fahrenden Pkw zu überholen, und fuhr dazu auf die Gegenspur. Dabei übersah er gleich zwei entgegenkommende Mopeds. Das erste Zweirad konnte noch aufs Bankett ausweichen.