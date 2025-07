Austria Lustenau testet wieder doppelt

Eine Eröffnung

Am Samstag (17) ist Lustenau in Röthis zu Gast. Der Eliteliga-Klub eröffnet gegen die Austria seine neue Sitzplatztribüne und das Klubheim. Da wird sicher ein Fußballfest gefeiert. Austria-Trainer Markus Mader wird in den beiden Spielen wieder jeweils zwei unterschiedliche Mannschaften auf den Platz schicken. „Mir ist wichtig, dass alle Spieler 90 Minuten zum Einsatz kommen.“ Mit Robin Voisin (Knieprobleme) und Seydu Diarra (Bänderdehnung) fehlen jedoch zwei Spieler verletzungsbedingt. Trotzdem herrscht in Sachen Transfer derzeit Funkstille. Nach dem Abgang von Leo Mätzler und der „Ausmusterung“ von Nathan Falconnier herrscht Bedarf in der Innenverteidigung.