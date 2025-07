Wärme aus Donauwasser: Riesenanlage machts möglich

Warmwasserbedarf auch im Sommer, nun mehr Biomasse für die kalte Zeit

Bleibt die Frage: Wozu Wärme im Sommer? „Ausgelegt ist die Anlage vorrangig für die Heizversorgung in der ,Übergangszeit’“, informiert die EVN. Zudem geht es auch um die Versorgung mit warmem Wasser – ob privat zum Duschen oder für jene Prozesse, die in industriellen Anlagen von Firmen benötigt werden“, erläutert man den technischen Hintergrund. Und damit das auch in den kühleren Nachtstunden verfügbar ist, hat man einen großen Energiespeicher in den Kreislauf eingebaut. Damit kann Biomasse für den Winter „aufgehoben“ werden, dadurch spart man etwa 1000 Tonnen CO2-Ausstoß.