Rohdiamant der Eisbullen wagt Sprung nach Kanada

Sein Talent blieb auch den Scouts in Übersee nicht verborgen. Im Draft der Canadian Hockey League (CHL) wurde der gebürtige Wiener in der zweiten Runde von den Peterborough Petes gewählt. Anders als zum Beispiel Luca Auer, der ebenfalls die Möglichkeit gehabt hätte, wagt Kolarik den Sprung in die beste Nachwuchsliga der Welt. „Das ist eine große Chance, es war natürlich ein Ziel von mir, einmal in Nordamerika zu spielen“, freut sich der Flügel auf einen neuen Lebensabschnitt in Kanada.