Triathlon-Talent stürmt in Zell am See zum Sieg

„Es ist voll cool. Ich würde sagen, es war eine sehr gute Leistung. Für mich persönlich ist dieser Sieg viel wert“, jubelte Hehenwarter. Die 20-Jährige fühlte sich gut in Form, denn eigentlich wäre ja ein Start in Marokko geplant gewesen. „Ich bin extrem fit, kann auch auf längere Distanzen pushen“, sagt die Pucherin. Doch am Ende war sie ordentlich am Limit. „Auf die letzten zwei Kilometer beim Laufen habe ich meine Füße nicht mehr gespürt“, lachte sie. Was sie sich nach diesem Erfolg gönnt? „Ich glaube, ich werde einfach viel schlafen. Ich bin um vier Uhr aufgestanden und richtig erschöpft.“