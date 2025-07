Bischofshofen hofft auf Erhöhung der Kapazität

Eine große Party soll es werden, wenn Westligist Bischofshofen zum Auftakt in den ÖFB-Cup Meister Sturm Graz zum Tanz bittet. Knapp drei Wochen vor dem Duell wurden nach BSK-Angaben bereits knapp 2000 Ticketsverkauft. 800 davon gingen an die Fans der Blackys, die in Vielzahl erwartet werden.