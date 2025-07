Grenzenlos! Dafür hätte Sturm einen Titel verdient

Bundesliga-Meister Sturm kann in Graz, in der Steiermark, aber auch über die Landesgrenzen hinaus auf eine quantitativ äußerst hohe Anhängerschaft setzen. Dass die Schwarz-Weißen für jeden Fan erleb- und greifbar sind, beweist der Klub in den letzten Jahren auch mit einer sich stetig entwickelnden Inklusionsarbeit. Wir haben genauer hingeschaut.