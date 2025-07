Klimaschutz: Gewessler warnt vor Schlupflöchern

Totschnig will mehr Co2-Speicherung

Totschnig sieht in letzterer hingegen eine „wichtige Maßnahme“. „Umso näher wir an das Zwischenziel herankommen, umso höher werden natürlich die Kosten sein für CO₂-Zertifikate und da finde ich es schon gut, wenn man da Alternativen hat (...), weil am Ende ist das Klima ein globales Thema und auf der anderen Seite brauchen wir eine wettbewerbsfähige, starke Wirtschaft, die auch Flexibilitäten braucht (...)“, sagte er am Donnerstag.