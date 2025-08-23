WM-Auslosung: Plötzlich zückt Trump ein Putin-Foto

Doch nicht Las Vegas

Zurück zur WM-Auslosung: Als Ort kündigte der Republikaner die Kultureinrichtung Kennedy Center in der Hauptstadt der USA an. Auch FIFA-Präsident Gianni Infantino nahm an der Verkündung des Auslosungsorts teil. Zuletzt war spekuliert worden, dass die Auslosung in Las Vegas ausgerichtet wird – dort waren auch bei der bisher letzten WM in den USA 1994 die Lose gezogen worden.