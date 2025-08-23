Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bizarrer Auftritt

WM-Auslosung: Plötzlich zückt Trump ein Putin-Foto

Fußball International
23.08.2025 09:38

Die Auslosung zur WM 2026 wird am 5. Dezember in Washington stattfinden. Das verkündete US-Präsident Donald Trump - und zeigte plötzlich ein Bild von sich und Kreml-Chef Wladimir Putin.

0 Kommentare

„Dieser Mann heißt Wladimir Putin, von dem ich ausgehe, dass er kommen wird, je nachdem, was passiert“, sagt Trump über die WM 2026. Nachsatz: „In den nächsten Wochen wird viel passieren.“ Hier geht es um die Verhandlungen über ein Ende des Ukraine-Kriegs.

Beim Besuch von Gianni Infantino (re.) zeigte Donald Trump ein Foto von sich und Wladimir Putin.
Beim Besuch von Gianni Infantino (re.) zeigte Donald Trump ein Foto von sich und Wladimir Putin.(Bild: AFP/ANDREW CABALLERO-REYNOLDS)

Nach der von ihm angestoßenen hektischen Ukraine-Diplomatie dämpfte Trump jedoch nun die Erwartungen. Er werde abwarten, ob es zu einem Treffen zwischen Putin und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj komme, sagte er. Trump sei nicht sicher, ob seine Anwesenheit nötig sei. Er würde eher nicht teilnehmen.

Doch nicht Las Vegas
Zurück zur WM-Auslosung: Als Ort kündigte der Republikaner die Kultureinrichtung Kennedy Center in der Hauptstadt der USA an. Auch FIFA-Präsident Gianni Infantino nahm an der Verkündung des Auslosungsorts teil. Zuletzt war spekuliert worden, dass die Auslosung in Las Vegas ausgerichtet wird – dort waren auch bei der bisher letzten WM in den USA 1994 die Lose gezogen worden.

Das Turnier mit 48 Nationen in den USA, Mexiko und Kanada steigt im Sommer 2026. Das Eröffnungsspiel ist für den 11. Juni in Mexiko-Stadt angesetzt. Das Finale findet am 19. Juli in East Rutherford nahe New York statt. Neben den drei Gastgebern haben sich bisher zehn weitere Nationen sportlich qualifiziert. Aus Südamerika sind neben Weltmeister Argentinien auch Ecuador und Rekordsieger Brasilien dabei. Dazu haben Australien, Japan, Iran, Südkorea, Jordanien, Usbekistan und Neuseeland ihr Ticket gelöst.

Österreich dabei?
Die ÖFB-Auswahl hält in der Quali-Gruppe H nach zwei Spielen beim Punktemaximum, am 6. September geht es in Linz gegen Zypern weiter. Zum Zeitpunkt der Auslosung werden erst 42 der 48 Teilnehmer ermittelt sein. Sechs weitere Nationen – darunter vier aus Europa - lösen ihr Ticket erst im März 2026 in Play-off-Spielen.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Donald TrumpWladimir PutinWolodymyr Selenskyj
WashingtonUSALas VegasKremlUkraine
Auslosung
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Niederösterreich
Anonymer Anzeiger nahm jetzt Alpakahof ins Visier
135.329 mal gelesen
Jasmin Lechner vom Alpakahof in Bromberg – die aktuelle Schließung wird von der Familie genutzt, ...
Oberösterreich
Pleite: Chef ließ sich bei Arbeitern nicht blicken
119.294 mal gelesen
Die Zentrale von Haka Küchen in Traun
Wien
Schwere „Leichen-Panne“ in Wiener Krankenhaus
108.550 mal gelesen
Die exakte Identifikation toter Patienten ist eine heikle Aufgabe in heimischen Spitälern.
Außenpolitik
Selenskyj schlägt vor, Putin in Wien zu treffen
1944 mal kommentiert
Selenskyj bei seinem Besuch in Österreich.
Innenpolitik
Neue Forderung nach Eingriff sorgt für Wirbel
1387 mal kommentiert
Viele Senioren leben von Mindespensionen. Das Thema wird immer mehr zum Politikum – zumal in ...
Ausland
Ukrainer wegen Nord-Stream-Anschlag festgenommen
1207 mal kommentiert
Austretendes Gas nach der Sprengung im Jahr 2022.
Mehr Fußball International
Bizarrer Auftritt
WM-Auslosung: Plötzlich zückt Trump ein Putin-Foto
Eiskalt aussortiert
Emotionale Szenen nach plötzlichem Rauswurf
Lob für Bayern-Kicker
Kompany: „Er ist ein sehr unterschätzter Spieler“
„Krone“-Stopplicht
Dem heimischen Fußball droht ein Debakel
1:2 kein Weckruf
Stöger: „So etwas Unnötiges braucht es nie!“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf