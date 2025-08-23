Der Verkehr auf der A10 steht wieder einmal still

Eine Stunde und 14 Minuten von Puch bei Hallein nach Kuchl – mit dieser Fahrzeit muss laut Navigations-Apps bereits am Samstagvormittag alleine für diese 13,2 Kilometer auf der Tauernautobahn in Richtung Süden gerechnet werden. Doch auch Rückreiseverkehr in Richtung Norden rollt nur langsam voran.
Beinahe schon die Uhr stellen kann man nach pünktlichen Staus an den Wochenenden auf der A10. Waren es zu Pfingsten noch Tunnelbaustellen, so ist es jetzt hauptsächlich Urlauberverkehr, der regelmäßig zum Stillstand führt – und das bereits am Samstag und in beide Richtungen.
So müssen Reisende, die in den Süden wollen, vor allem ab Puch sehr viel Geduld mitbringen – geht es hier mit einem Schnitt von gut zehn km/h voran. Zudem ist die Salzachtalstraße ebenfalls verstopft.
In Richtung Norden stehen Salzburger und Urlauber vor der Tunnelkette Werfen im Stau. Und auch bei Golling ist der Verkehr bereits jetzt sehr dicht.
