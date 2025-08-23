ANDERERSEITS scheinen auch die Machthaber in Kiew die EU-Europäer, von denen sie ständig militärische und finanzielle Unterstützung fordern, für schwach und blöd zu halten. Wie anders wäre es sonst erklärbar, dass offenbar ein ukrainisches Kommando, dessen Auftraggeber aus höchsten Regierungskreisen, wenn nicht gar aus dem Umfeld von Präsident Selenskyj selbst stammten, vor drei Jahren die für Deutschland und die EU insgesamt so wichtige Ostsee-Pipeline sprengten.