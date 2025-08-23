Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“-Kommentar

Ukraine-Krieg: Europa wird für blöd gehalten

Kolumnen
23.08.2025 11:00
Analysiert für die „Krone“: Andreas Mölzer
Analysiert für die „Krone“: Andreas Mölzer(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)
0 Kommentare

Die Ukraine ist Opfer eines völkerrechtswidrigen Angriffskrieges – keine Frage! Und Russland ist der militärische Aggressor – auch klar! Ein Faktor aber eint die beiden unversöhnlichen Kriegsgegner offenbar: Sowohl in Moskau als auch in Kiew scheint man die EU-Europäer für schwach, wenn nicht gar für blöd zu halten.

EINERSEITS wissen wir längst, dass Wladimir Putin und sein Regime die „woke“ Gesellschaft in der EU und insbesondere deren politische Klasse für schwach, dekadent und korrupt halten. Dementsprechend sieht der Kreml in den Europäern nicht nur militärische Gegner, sondern hält sie auch für den ideologischen und gesellschaftlichen Widerpart.

ANDERERSEITS scheinen auch die Machthaber in Kiew die EU-Europäer, von denen sie ständig militärische und finanzielle Unterstützung fordern, für schwach und blöd zu halten. Wie anders wäre es sonst erklärbar, dass offenbar ein ukrainisches Kommando, dessen Auftraggeber aus höchsten Regierungskreisen, wenn nicht gar aus dem Umfeld von Präsident Selenskyj selbst stammten, vor drei Jahren die für Deutschland und die EU insgesamt so wichtige Ostsee-Pipeline sprengten.

 Und das zur gleichen Zeit, als man von den Deutschen immer mehr Waffen und Finanzmittel forderte.

Der dieser Tage in Italien verhaftete ukrainische Sprengmeister dürfte mit seinen Aussagen da wohl Licht ins Dunkel bringen.

Porträt von Andreas Mölzer
Andreas Mölzer
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

In Kärnten haben Ärztinnen und Ärzte am Montag gestreikt (Bild). Nun warnt die Ärztekammer, dass ...
Auf ganz Österreich
Kammer warnt: Ärztestreiks könnten sich ausweiten
In Bayern ist am Wochenende ein früherer Amokläufer bei einem Ausgang geflohen.
„Keine Gefahr mehr“
Polizei sucht nicht groß nach Amokläufer
In Baden-Württemberg ist ein eigentlich harmloser Maturastreich gehörig schiefgegangen.
Farbe nicht abwaschbar
Maturastreich missglückt: Hohe Strafe für Schüler
Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Niederösterreich
Anonymer Anzeiger nahm jetzt Alpakahof ins Visier
135.329 mal gelesen
Jasmin Lechner vom Alpakahof in Bromberg – die aktuelle Schließung wird von der Familie genutzt, ...
Oberösterreich
Pleite: Chef ließ sich bei Arbeitern nicht blicken
119.294 mal gelesen
Die Zentrale von Haka Küchen in Traun
Wien
Schwere „Leichen-Panne“ in Wiener Krankenhaus
108.550 mal gelesen
Die exakte Identifikation toter Patienten ist eine heikle Aufgabe in heimischen Spitälern.
Außenpolitik
Selenskyj schlägt vor, Putin in Wien zu treffen
1944 mal kommentiert
Selenskyj bei seinem Besuch in Österreich.
Innenpolitik
Neue Forderung nach Eingriff sorgt für Wirbel
1387 mal kommentiert
Viele Senioren leben von Mindespensionen. Das Thema wird immer mehr zum Politikum – zumal in ...
Ausland
Ukrainer wegen Nord-Stream-Anschlag festgenommen
1207 mal kommentiert
Austretendes Gas nach der Sprengung im Jahr 2022.
Mehr Kolumnen
„Krone“-Kommentar
Ukraine-Krieg: Europa wird für blöd gehalten
„Krone“-Kommentar
Wie viel ist ein Spieler wert?
„Krone“-Kommentar
Ein Klima-Harakiri mit Anlauf
„Krone“-Kommentar
Schlanker Staat statt Steuerlast
„Krone“-Kommentar
Israel hat den Kompass verloren
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf