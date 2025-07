Vielen Landsleuten ist KI noch ein bisserl suspekt

Noch ein weiter Weg

Auch Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner ist überzeugt: „Künstliche Intelligenz bietet enorme Chancen. Diese wollen wir gemeinsam für Niederösterreich nutzen.“ Bis es so weit ist, wird sie viele ihrer Landesbürger auf dem Weg in die digitale Zukunft aber noch ein gutes Stück weit an der Hand müssen. Zwar haben, wie die IFDD-Umfrage zeigt, bereits 83 Prozent der Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher Erfahrungen mit KI gemacht. 59 Prozent nutzen die Hilfe von KI im privaten Bereich. Im Berufsalltag trauen sich indes erst 36 Prozent über den Einsatz von Künstlicher Intelligenz. Und auch da sind es vor allem die Unter-30-Jährigen, die Vertrauen zu den digitalen Helferleins haben. Sie erhoffen sich davon Effizienzsteigerung, Kostensenkung sowie neue Geschäftsmodelle.