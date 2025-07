Pkw kollidierte auf Radübergang mit 12-Jährigem

Ein Horrorunfall mit glimpflichem Ausgang ereignete sich am Montagabend in Enns. Eine 48-jährige Ennserin dürfte einen 12-Jährigen mit seinem E-Scooter am Radübergang übersehen, und ihn gerammt haben. Obwohl der Bub keinen Helm trug, kam er glücklicherweise mit nur leichten Verletzungen ins Spital.