Bonmati nach Meningitis zurück beim Nationalteam

„Aitana ist eine sehr wichtige Spielerin für uns und wir werden auf sie warten“, hatte Nationaltrainerin Montse Tomé nach dem 3:1 am Freitag in einem Testspiel gegen Japan gesagt. Bonmati wurde von Freitag bis Sonntag in einem Krankenhaus in Madrid behandelt, bei ihr wurde eine Hirnhautentzündung festgestellt. Nähere Angaben zum Zustand der Mittelfeldspielerin gab der Verband in seiner Mitteilung nicht bekannt.