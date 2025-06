Sowohl Iran als auch Israel sehen sich als Sieger

Am Dienstag hatte US-Präsident Donald Trump überraschend eine Waffenruhe zwischen Israel und dem Iran angekündigt, die beide Länder bestätigten. Israel sieht seine Kriegsziele mit Blick auf das iranische Atomprogramm als erfüllt an und die Führung in Teheran kann sich mit der Waffenruhe an der Macht halten. Präsident Pezeshkian signalisierte auch Bereitschaft zur Rückkehr an den Verhandlungstisch.