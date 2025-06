Weißes Haus zu Iran-Gesprächen: „Nichts geplant“

Der iranische Außenminister hat sich zurückhaltend über mögliche erneute Atomverhandlungen mit den USA geäußert. Die Diplomatie gehe weiter, er habe Kontakt mit mehreren Außenministern gehabt und man tausche sich aus, erklärte Abbas Araghtschi dem Staatssender IRIB. „Aber was die Verhandlungen mit den USA betrifft, so evaluieren wir gerade, was das Beste für unsere nationalen Interessen ist.“ Bisher gebe es weder Pläne noch Zusagen für eine Wiederaufnahme der Verhandlungen.