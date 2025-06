Sprayer-Trio richtete in fünf Gemeinden Schäden an

In kürzester Zeit konnte von der Polizei eine schwere Sachbeschädigung durch Graffitis geklärt werden. Die drei Beschuldigten aus den Bezirken Ried und Schärding im Alter von 16 bis 17 Jahren zeigten sich voll geständig, in Schärding, Andorf, St. Florian am Inn, St. Marienkirchen bei Schärding und Suben Fahrzeuge sowie diverse Objekte mit Graffitis besprüht zu haben. Die Tathandlungen fanden zwischen 19. und 21. Juni 2025 statt.



Zwei Elektroschocker im Auto

Bei einer Kontrolle des Fahrzeuges der Beschuldigten konnten zwei Elektroschocker sichergestellt werden. Der 17-jährige Lenker des Fahrzeuges zeigte sich geständig, dass sie ihm gehören. Einer der Beschuldigten wird sich darüber hinaus zum Tatverdacht des Verstoßes gegen das Verbotsgesetz verantworten müssen. Die drei Jugendlichen werden bei der Staatsanwaltschaft Ried im Innkreis und bei der Bezirkshauptmannschaft Schärding angezeigt.