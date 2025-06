Salzburger Kult-Lokal: „Pleite kam überraschend“

Seit Jahresanfang 2024 ist das Kultwirtshaus in Schallmoos unter neuem Pächter. Mit Michael Rodler (Fideler Affe) ist der in Schwierigkeiten geratene Wirt noch dazu kein Unbekannter in der Salzburger Gastroszene. Weisse-Eigentümer Felix Gmachl hat Rodler, nach mehr als drei Jahrzehnten Pächterschaft von Gustl Absmann, das Vertrauen für sein Lokal ausgesprochen.