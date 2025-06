Auch Grabher scheitert in der Wimbledon-Quali

Im ersten Satz kassierte die 28-Jährige ein Break zum 1:2 – ein Rückstand, den sie nicht mehr aufholen konnte. Ganz anders das Bild in Durchgang zwei, als Österreichs Nummer eins rasch 5:0 in Führung ging und problemlos den Satzausgleich fixierte. In der Entscheidung musste die Vorarlbergerin erneut ein frühes Break einstecken – das sie nicht mehr aufholen konnte – 3:6.