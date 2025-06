Pallitsch mit Rekord zur WM – Diessl Dritter

„Das ist einfach ein Wahnsinn“

„Das ist einfach ein Wahnsinn, unglaublich, nein, das hätte ich heute nicht gedacht“, meinte Raphael Pallitsch. Es war schließlich „nur“ sein Einstieg in die Freiluftsaison, sein erstes Rennen nach dem grandiosen Auftritt bei der Hallen-WM in Nanjing am 23. März, bei dem er im Finale (wegen einer Rempelei total aus dem Trott gekommen) den siebenten Platz belegt hatte. Danach hatte er gesundheitlich zu kämpfen. Lange war sein Start in Ostrava ungewiss. Dann aber folgte der Knaller! In 3:32,96 unterbot er das Direkt-Limit für die WM in Tokio um vier Hundertstel. „Endlich war bei den Hundertsteln mal das Glück auf meiner Seite!“