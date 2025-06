Neue Aufregung um Datenträger und Peter Pilz

Fest steht. Es geht dabei auch um Daten und Dossiers zu wichtigen Personen wie Unternehmer Hans-Peter Haselsteiner oder auch Pilz. Und es gibt eine eigene Datei mit dem Titel „interven“, was auf Interventionen hindeuten könnte. Pilz hat die Festplatte am Dienstagvormittag der WKStA übermittelt. Diese will die Daten auswerten. Die Causa nimmt immer schwerer durchschaubare Dimensionen an und schreit nach Aufklärung. Das sieht offenbar nicht nur Peter Pilz so. Für alle Beschuldigten gilt die Unschuldsvermutung.