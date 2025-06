Hölle, Hölle, Hölle! Legende sorgt für Eskalation

Er ist eine lebende Legende, die Liste seiner Hits so endlos wie die Freundschaftsbändchen, die früher seine Arme schmückten. Noch heute verehren in Fans in ganz Deutschland, seine Lieder fehlen auch über 25 Jahre nach seinem letzten Konzert auf keiner Party. Jetzt kamen die Fußball-Damen des DFB in den Genuss eines Privatkonzerts: Mitgrölen zu Schlagerhits statt Schwitzen auf dem Rasen. Hüpfen und tanzen statt laufen!