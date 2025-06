Sohn von Phil Collins wechselt zu Austria Salzburg

Befreundet mit Kevin Stöger

Björn Schulz, sportlicher Leiter des Stanglwirt in Going, trainiert sehr viel mit Collins, betont: „Er ist ein richtig guter Fußballer. Dazu sind seine Disziplin und sein Ehrgeiz absolut top.“ Sie boxen gemeinsam, sind sehr viel laufen und oft gemeinsam auf dem Platz. Schulz erzählt: „2023 hat Mathew am Mondsee sogar einen Halbmarathon in seiner Altersklasse gewonnen.“