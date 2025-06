Strandkick statt Training: Pep „gaberlt“ mit Team

Spaß am Strand

„Pep hat es noch drauf“, so ein User in den Kommentaren. „Gute Idee von Pep, alle sehen aus, als hätten sie viel Spaß“, lobt ein anderer den Strandausflug der „Citizens“. Die freudigen Gesichter könnten wohl ebenfalls darauf zurückführen, dass sich City am Montag mit einem 6:0-Sieg gegen Al Ain das KO-Phasen-Ticket sicherte.