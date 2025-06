Slowakischer Premier Fico kommt nach Österreich

Fico in Russland

Zuletzt hatte Fico für Aufsehen gesorgt, weil er als einziger EU-Regierungschef am 9. Mai an der Siegesparade in Moskau teilnahm. Angesichts des NATO-Ziels für Verteidigungsausgaben von fünf Prozent des BIP sprach Fico über eine „Neutralität“ seines Landes.