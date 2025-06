„Kein bundesweit funktionierender Wettbewerb“

„Monatliche Abrechnung würde Transparenz erhöhen“

Kritik gibt es auch an der weiterhin mangelnden Transparenz am Energiemarkt. Die sei ein wesentlicher Grund dafür, dass die Wechselrate in Österreich mit 4,5 Prozent (Strom) bzw. 6 Prozent (Gas) 2024 im Vergleich zu anderen Ländern (Italien zum Beispiel 18 Prozent bei Strom und 13 Prozent bei Gas) extrem niedrig sei. Helfen würde hier insbesondere eine standardmäßige monatliche Stromabrechnung. Aktuell muss sicher jeder Haushalt dafür bewusst entscheiden. Dazu Vorstand Urbantschitsch: „Man kauft ja auch nicht seine Semmeln beim Bäcker, indem man monatlich einen fixen Betrag anzahlt und am Jahresende dann abrechnet“.