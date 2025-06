Todesdrama um Schülerin: Staatsanwalt ermittelt

Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte die Elfjährige kurz nach 16 Uhr – unbemerkt von allen anderen – vom Wanderweg über der Schlucht rund 80 Meter in die Tiefe und in den Malchbach. Die Imster Bergrettung barg das Kind, der Notarzthubschrauber flog es in die Klinik Innsbruck.